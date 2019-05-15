Остаться в живых: как пережить мощную магнитную бурю

Справиться с неприятными ощущениями помогут простые советы

Вторые сутки Земля страдает от обрушившейся на нее сильнейшей магнитной бури. В такие дни возмущенное геомагнитное поле оказывает влияние на увеличение инфарктов, инсультов и даже приводит к более частым авариям на дорогах. Хотя спрятаться от магнитной бури не удастся, можно облегчить себе жизнь, если принять во внимание ряд простых правил.

По словам кандидата медицинских наук Павла Бережанского, люди делятся на 2 типа: магнитозависимые и магнитонегативные.

"Чем сильнее геомагнитное возмущение, тем выше вязкость крови... Снижается доставка кислорода и питательных веществ к тканям, что вызывает у людей тахикардию и повышение артериального давления. А это, в свою очередь, влечет за собой обострение сердечно-сосудистых заболеваний и резкое ухудшение состояния у лиц с сахарным диабетом или бронхиальной астмой. Именно поэтому во время бури количество инсультов и гипертонических кризов возрастает вдвое",

– цитирует Бережанского интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Доктор советует во время атмосферных возмущений пить побольше воды, избегать стрессов, отказаться от жирной пищи и ни в коем случае не курить. Кроме того, метеочувствительным людям во время магнитной бури нужно избегать летать на самолетах, ведь от прямого воздействия солнечного ветра землян защищает "воздушная прослойка", а чем выше в небо, тем она тоньше.

Метеозависимым автомобилистам в эти дни лучше не садиться за руль: скорость реакции из-за бури может снизиться в 3-4 раза. Стоит помнить, что в такие моменты у людей может появиться излишняя раздражительность. Необходимо не срываться на близких и сдерживать эмоции.

Те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны держать необходимые лекарства под рукой и, если понадобится, обратиться к врачу. Полезно также принять умеренно-контрастный душ, переключая воду с теплой на прохладную.

Врачи подчеркивают, что люди, ведущие здоровый образ жизни, легче переносят перепады магнитных возмущений. Лишний вес, курение, слишком сладкая или очень соленая еда – все эти факторы только усугубляют страдания метеозависимых.