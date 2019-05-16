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Лето придет в Москву уже на выходных

Фото: www.globallookpress.com
Тепло будет как в июне

В ближайшие дни погода в Москве и Подмосковье станет по-летнему жаркой.

Об этом сообщает агентство РИАМО со ссылкой на "Метеоновости".

Уже 16 и 17 мая температура поднимется до майских значений, прекратятся дожди. А выходные воздух и вовсе прогреется до июньских +22 … +24С°.

Правда, уже на следующей неделе похолодает – регион окажется во власти атлантического циклона. Так что дождей опять не избежать.

В Санкт-Петербурге в эти четверг и пятницу будет чуть холоднее, около +15 … +17С°, и тоже без осадков, отмечает FlashNord.

Кстати, июнь тоже приятно удивит жителей России. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в первый месяц лета погода будет теплее, чем обычно, пишет "ФедералПресс".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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