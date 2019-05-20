С июльской жары в страшное ненастье: синоптики дали прогноз погоды

Над Москвой уже начали сгущаться тучи

По-летнему прекрасная погода установилась в столице в начале рабочей недели. В понедельник, 20 мая, днем ожидается +20... +22°С, во вторник 21 мая, станет еще теплее, +23 ... +25°С, а в среду, 22 мая, воздух прогреется до более свойственных июлю +25 ... +27°С, передает Гидрометцентр.

Но уже в среду в Москве может пройти небольшой дождь. В четверг же, 23 мая, на город обрушится гроза, возможно, с градом. Весь столичный регион окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, сообщает "Подмосковье сегодня". Днем еще будет довольно тепло, до +22 … +24°С, но ожидаются сильные порывы северо-восточного ветра.

В пятницу, 24 мая, дожди продолжатся, воздух остынет до +15 … +20°С. Аналогичная погода будет в субботу. И лишь в воскресенье, 26 мая, станет немного теплее, хотя пасмурность сохранится.

В Северной столице воздух прогреется до +27°С уже в понедельник, 20 мая, передает FLASHNORD. Во вторник станет еще жарче – до +28°С. Но и похолодание петербуржцы почувствуют раньше – в среду и четверг, 22-23 мая, в городе на Неве ожидаются кратковременные дожди и грозы. В пятницу столбики термометров покажут не более +17°С. И улучшаться погода в Санкт-Петербурге начнет только на следующей неделе.