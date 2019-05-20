Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

С июльской жары в страшное ненастье: синоптики дали прогноз погоды

Фото: www.globallookpress.com
Над Москвой уже начали сгущаться тучи

По-летнему прекрасная погода установилась в столице в начале рабочей недели. В понедельник, 20 мая, днем ожидается +20... +22°С, во вторник 21 мая, станет еще теплее, +23 ... +25°С, а в среду, 22 мая, воздух прогреется до более свойственных июлю +25 ... +27°С, передает Гидрометцентр.

Но уже в среду в Москве может пройти небольшой дождь. В четверг же, 23 мая, на город обрушится гроза, возможно, с градом. Весь столичный регион окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, сообщает "Подмосковье сегодня". Днем еще будет довольно тепло, до +22 … +24°С, но ожидаются сильные порывы северо-восточного ветра.

В пятницу, 24 мая, дожди продолжатся, воздух остынет до +15 … +20°С. Аналогичная погода будет в субботу. И лишь в воскресенье, 26 мая, станет немного теплее, хотя пасмурность сохранится.

Фото: www.globallookpress.com

В Северной столице воздух прогреется до +27°С уже в понедельник, 20 мая, передает FLASHNORD. Во вторник станет еще жарче – до +28°С.  Но и похолодание петербуржцы почувствуют раньше – в среду и четверг, 22-23 мая, в городе на Неве ожидаются кратковременные дожди и грозы. В пятницу столбики термометров покажут не более +17°С. И улучшаться погода в Санкт-Петербурге начнет только на следующей неделе.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Поляки предупредили немцев о наведенных на Берлин российских ракетах

Польша призывает Германию отказаться от дружбы с Россией и подумать о своей защите

На инаугурации Зеленского произошел конфуз

Вступление украинского президента в должность не обошлось без перепалки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей