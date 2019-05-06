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"Температурные качели": майская погода удивит москвичей

Фото: www.globallookpress.com
Дождливое тепло ждет жителей столицы

В Москву на этой неделе приходит изменчивая погода с обильными осадками.

"Жителей столицы ожидают настоящие температурные качели: в понедельник – вторник до +23 ... +26°C, в среду – четверг похолодание до +16 ... +19°C", 

рассказали РИА "Новости" специалисты центра "Фобос". Кроме того, 8 и 9 мая в столице ожидаются интенсивные дожди с грозами.

"Днем 9 мая местами кратковременный дождь, местами гроза, порывы ветра до 12-17 м/с, температура воздуха от 19 до 24 градусов. Ночью также местами кратковременный дождь, не исключается местами гроза", 

– сообщил агентству городских новостей "Москва" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.  

По прогнозам синоптиков, дожди в столице будут идти до конца недели. В пятницу, 10 мая, в городе ожидается +20 ... +25°С, в субботу, 11 мая, будет +18 ... +23°С. В воскресенье воздух прогреется до +26°С, сообщается на сайте Гидрометцентра.

При этом в Москве и Подмосковье на 6 мая объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров, напоминает НСН

Валентина МАЙОРОВА
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