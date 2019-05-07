Лето в Москву придет раньше срока

Теплая погода будет радовать жителей и гостей столицы всю неделю. Правда, не обойдется без сюрпризов

На календаре – весна, а на дворе – следующее время года. Именно так можно охарактеризовать погоду ближайших дней.

До конца этой недели в столицу придет самое настоящее лето. Столбики термометра остановятся на отметке +25 °С.

Даже ночью будет тепло – +10…+14 °С, пообещал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков. Так что наступила пора долгих прогулок в темное время суток. А вечерняя и ночная Москва, как известно, особенно прекрасна.

Правда, завтра, 8 мая, лучше захватить с собой зонтик. Погода обещает быть переменчивой, несмотря на предыдущие солнечные деньки.

"Начиная со среды в связи с влиянием атмосферного фронта она (погода) станет неустойчивой, будут развиваться кучево-дождевые облака, местами пройдут ливневые дожди с первыми майскими грозами. В целом обычная комфортная и теплая майская погода",

– заверил метеоролог в беседе с RT.

В общем, Федор Иванович Тютчев оценил бы...