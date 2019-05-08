Нибиру
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В среду, 8 мая, в столице ожидаются гроза и порывистый ветер до 13-18 метров в секунду.
"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует... значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств", -
сообщается на сайте ведомства по Москве. Кроме того, автомобилистам посоветовали не парковаться под деревьями, а пешеходам – быть внимательными и осторожными.
Ранее Гидрометцентр объявил на 8 мая желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы, сильного ветра и высокой пожароопасности.
По прогнозам синоптиков сегодня в столице будет +22..+24°С, 9 мая ожидается до +24..+26°С, местами пройдут небольшие дожди. В пятницу и субботу, 10 и 11 мая, в городе воздух прогреется до +23..+25°С, местами возможны дожди с грозами. В воскресенье, 12 мая, температура воздуха опустится до +18..+23°С, пройдут кратковременные дожди.
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