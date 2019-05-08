Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москвичей предупредили о сильной грозе

Фото: www.globallookpress.com
Предпраздничный день омрачила плохая погода

В среду, 8 мая, в столице ожидаются гроза и порывистый ветер до 13-18 метров в секунду.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует... значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств", - 

сообщается на сайте ведомства по Москве. Кроме того, автомобилистам посоветовали не парковаться под деревьями, а пешеходам – быть внимательными и осторожными.

Ранее Гидрометцентр объявил на 8 мая желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы, сильного ветра и высокой пожароопасности. 

По прогнозам синоптиков сегодня в столице будет +22..+24°С, 9 мая ожидается до  +24..+26°С, местами пройдут небольшие дожди. В пятницу и субботу, 10 и 11 мая, в городе воздух прогреется до +23..+25°С, местами возможны дожди с грозами. В воскресенье, 12 мая, температура воздуха опустится до +18..+23°С, пройдут кратковременные дожди.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Какое бесстыдство: отказавший Меркель Помпео взбесил немцев

В Германии раскритиковали неоднозначное решение главы американской дипломатии

Иран поставил Европе ультиматум

Тегеран объявил о частичном отказе от ядерной сделки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей