Погода омрачит москвичам День Победы

В столице ожидаются дожди с грозой

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказал о том, какая погода ждет москвичей 9 мая.

По ее словам, в этот день есть высокая вероятность дождей и даже гроз.

"Столичный регион 9 мая будет находиться вблизи достаточно активной фронтальной зоны, так что погода нас ожидает неустойчивая с высокой вероятностью грозовых ливней",

– цитирует Волосюк РИА "Новости".

Она отметила, что несмотря на осадки, погода будет по-летнему теплой. Столбики термометров в столице поднимутся до +25 °C. Атмосферное давление составит 746 мм.рт.ст.

Кроме того, синоптики российского Гидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности по столичному региону на 9 мая из-за грозы с сильным порывистым ветром, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Между тем в Санкт-Петербурге, 8 мая и 9 мая температура воздуха составит +12°C…+14°C, отмечает FlashNord.