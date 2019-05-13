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Похолодание и грозы: синоптики дали прогноз погоды

Фото: www.globallookpress.com
Зонтик от солнца можно не покупать

Хорошая погода покидает московский регион. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Из-за изменения циркуляции воздуха с 16 мая жары, которая была в начале месяца, уже не будет. Температура понизится до 16-20 градусов", – передает ТАСС.

Синоптик отметил, что в начале неделе, 13 и 14 мая, воздух днем в Москве еще может прогреваться до +18…+23°С, но дожди будут все портить. Кроме того, велика вероятность локальных гроз.

Фото: www.globallookpress.com

В пригородах столицы также ожидается похолодание во второй половине недели. В дневные часы будет +15…+18°С, ночью – не более +8…+12°С, сообщает "Подмосковье сегодня".

Между тем, в Северной столице подобная температура отмечается уже сегодня, 13 мая. Там столбики термометров покажут днем около +16...+18°С, ночью +6...+8°С, ветер северный 4 – 9 м/с, пишет FLASHNORD.

Ранее синоптики сделали прогноз на приближающееся лето.

Николай ВИКТОРОВ
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