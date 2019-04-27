Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Погодная встряска: после рекордной жары в Москве похолодает

Фото: www.globallookpress.com
Кратковременное лето уходит из столицы

27 апреля стало самым теплым за 2019 год днем.

Сегодня в Москве побит температурный рекорд – к двум часам дня в городе было плюс 24,2 градуса. Предыдущий зафиксировали еще в 2001 году – тогда столбики термометров показывали 24,1 градуса. Об этом "Интерфаксу" рассказали в столичном метеобюро.

Однако радоваться преждевременному лету рано – уже в воскресенье в городе заметно похолодает. В ночь на 29 и 30 апреля в регионе местами будет до минус четырех градусов, сообщают синоптики.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

А вдруг отменят: жители Донбасса спешат получить гражданство РФ

Люди готовы часами стоять за новым паспортом

Под страхом смерти: названа истинная цель визита Зеленского в Турцию

Новый президент Украины испугался за свою жизнь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей