Погодная встряска: после рекордной жары в Москве похолодает

Кратковременное лето уходит из столицы

27 апреля стало самым теплым за 2019 год днем.

Сегодня в Москве побит температурный рекорд – к двум часам дня в городе было плюс 24,2 градуса. Предыдущий зафиксировали еще в 2001 году – тогда столбики термометров показывали 24,1 градуса. Об этом "Интерфаксу" рассказали в столичном метеобюро.

Однако радоваться преждевременному лету рано – уже в воскресенье в городе заметно похолодает. В ночь на 29 и 30 апреля в регионе местами будет до минус четырех градусов, сообщают синоптики.