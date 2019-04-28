Москвичей подморозит перед майскими праздниками

Нибиру
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Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил москвичей о заморозках на следующей неделе.
По его словам, антициклон принесет в столицу похолодание, после тепла. Температура ночью 29 апреля может опуститься до -3 °C. При этом в майские праздники ситуация немного улучшится. Ночью ожидается до +1...+3 °C, передает РИА "Новости".
Несмотря на это, дневная погода продолжит радовать москвичей. Осадков на следующей неделе не ожидается. При этом температура будет колебаться в районе +12...+16 °C.
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