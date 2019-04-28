Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москвичей подморозит перед майскими праздниками

Фото: www.globallookpress.com
Погода огорчит жителей столицы

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил москвичей о заморозках на следующей неделе.

По его словам, антициклон принесет в столицу похолодание, после тепла. Температура ночью 29 апреля может опуститься до -3 °C. При этом в майские праздники ситуация немного улучшится. Ночью ожидается до +1...+3 °C, передает РИА "Новости".

Несмотря на это, дневная погода продолжит радовать москвичей. Осадков на следующей неделе не ожидается. При этом температура будет колебаться в районе +12...+16 °C.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

А вдруг отменят: жители Донбасса спешат получить гражданство РФ

Люди готовы часами стоять за новым паспортом

Под страхом смерти: названа истинная цель визита Зеленского в Турцию

Новый президент Украины испугался за свою жизнь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей