Москвичей подморозит перед майскими праздниками

Погода огорчит жителей столицы

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил москвичей о заморозках на следующей неделе.

По его словам, антициклон принесет в столицу похолодание, после тепла. Температура ночью 29 апреля может опуститься до -3 °C. При этом в майские праздники ситуация немного улучшится. Ночью ожидается до +1...+3 °C, передает РИА "Новости".

Несмотря на это, дневная погода продолжит радовать москвичей. Осадков на следующей неделе не ожидается. При этом температура будет колебаться в районе +12...+16 °C.