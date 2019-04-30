На майские праздники москвичей ждет "шашлычная погода"

Длинные выходные не будут омрачены

Неожиданная апрельская жара постепенно меняется на более привычную погоду – температура воздуха возвращается к климатической норме.

"Тридцатого апреля и первого мая у нас будет скандинавский антициклон, поэтому без осадков... На Первомай погода... будет шашлычная – антициклон, переменная облачность, солнце и никаких осадков. В ночь ожидается +1...+3°С в Москве и -1...+4°С в Подмосковье. Днем 1 мая в столице +14...+16°С, в Подмосковье +12...+17°С", -

рассказал RT главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он добавил, что во вторник, 30 апреля, в городе будет +12...+14°С, по области – до +15 °С.

Синоптик отметил, что, начиная с 2 мая погода испортится, в регион придет циклон, начнутся дожди. Ночью температура опустится до+1...+6 °С, днем ожидается +9...+14°С. С 3 мая осадки прекратятся, в Москве и Подмосковье будет облачно, с прояснениями, при этом станет гораздо теплее.

"Третьего мая ночью +3...+8°С , днем +16...+21°С , 4 мая – ночью +6...+11°С , днем +18...+23°С. Но самое вкусное – 5 мая, когда в условиях солнечной погоды без осадков в ночные часы будет не прохладнее +7...+12°С, а днем настоящее лето +20...+25°С", -

приводит слова Тишковца интернет-издание "Подмосковье сегодня".