Воздух прогреется до +25°C

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящей неделе.

По его словам, первые рабочие дни после первомайских праздников порадуют москвичей жарой.

"6 и 7 мая погода будет, можно сказать, июльской – температура будет около 25 градусов",

– цитирует Вильфанда ТАСС.

Он подчеркнул, что сильных дождей не ожидается, однако возможны небольшие осадки. Кроме того, уже 8 мая температура заметно понизится. Воздух прогреется до +17 °C… +19°C.