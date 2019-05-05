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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящей неделе.
По его словам, первые рабочие дни после первомайских праздников порадуют москвичей жарой.
"6 и 7 мая погода будет, можно сказать, июльской – температура будет около 25 градусов",
– цитирует Вильфанда ТАСС.
Он подчеркнул, что сильных дождей не ожидается, однако возможны небольшие осадки. Кроме того, уже 8 мая температура заметно понизится. Воздух прогреется до +17 °C… +19°C.
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