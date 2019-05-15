Горожан предупреждают о мощных ливнях с грозами

В среду, 15 мая, в столичном регионе ожидаются обильные дожди. Об этом сообщили синоптики.



По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, Москва и Московская область оказались во власти циклона, центр которого приходится на Поволжье. В столице днем пройдут ливни с грозами, а температура будет колебаться в пределах +19 … +21С° в городе и +17 … +22С° в области.

"В течение дня в небе над Москвой будут расти мощные шапки облаков, так что во второй половине дня пройдут ливневые дожди с грозами, в отдельных районах грозы могут быть сильными", – рассказала Волосюк РИА "Новости".

По прогнозам метеорологов, в столичном регионе за сутки может выпасть до четверти месячной нормы осадков, пишет "Вечерняя Москва".

А вот в Санкт-Петербурге, несмотря на чуть более прохладную погоду (до +15С°), дождей не будет, отмечает FlashNord со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.