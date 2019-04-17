Погода летом удивит россиян

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в ближайшие недели и месяцы

Непредсказуемую весну сменит по-настоящему теплое лето. Причем погода будет отличаться завидным постоянством, выяснили синоптики.

Правда, не обойдется без незначительных перемен. За окном температура воздуха составит от близкой к норме до превышающей ее, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"По предварительным прогнозам, мы не ожидаем, что будет холодное лето: температура будет около и выше нормы",

– цитирует его РИА "Новости".

Погодой порадует и Первомай. Будет не жарко и не холодно, рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, комфортная температура продлится до выходных в честь Дня Победы.

Однако долгосрочные прогнозы не так верны, как, например, те, которые сделаны незадолго до интересующего нас дня. Солнечно или пасмурно, ветрено или тихо будет на дворе на майских праздниках, станет известно за 5-7 дней до того.

"Но, в целом, уже видно, что погода будет неплохая: не жаркая, не холодная. На последней неделе апреля мы выходим на 15-20 градусов тепла. Так что в мае по инерции должна быть довольно-таки благополучная погода",

– заверил Тишковец читателей "Подмосковья сегодня".

Впрочем, погода уже пошла на лад. Не омрачает ее даже холодный ветер. В Москве сегодня ясно, осадки не ожидаются. Вечером порядка +9°С. К вечеру столбик термометра опустится, ночью будет до +2°С.

В Санкт-Петербурге в темное время суток чуть холоднее – не зря его называют Северной столицей. Синоптики обещают +2...-1°С, передает FlashNord.