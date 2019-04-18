Конец апреля подарит москвичам настоящую весну

Теплая пора наступит скоро

Самое романтичное время года перешагнуло свой экватор, а настоящего тепла все нет. Эту несправедливость исправит конец апреля, уверяют синоптики.

По данным Гидрометцентра, уже в начале следующей недели капризная погода исправится. В понедельник, 22 апреля, в Москве будет до +17°С, во вторник до +19°С.

В середине недели гостям и жителям столицы и вовсе не понадобится верхняя одежда. За окном будет порядка +24°С.

Вечерами, правда, по-прежнему придется утепляться, как и в темное время суток. Температура воздуха ночью ожидается +10°С. Ничто не предвещает осадков в эти дни, отмечают синоптики.

А вот в ближайшую субботу пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +13°С. На градус теплее и без осадков станет в воскресенье. Так что смело можно планировать прогулку.

Такая же погода наблюдается сегодня, 18 апреля, в Санкт-Петербурге. Правда, немного ветрено. Ночью в городе на Неве будет +1 ... +3°С, местами до 0°С, предупреждает FlashNord.