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На Москву надвигаются ураганы

Фото: www.globallookpress.com
Столичных жителей ждут природные катаклизмы

Апрельское тепло недолго будет радовать москвичей – уже в мае на город обрушатся непогода и сильные ветры.

Арктический холодный воздух вторгнется в столичный регион, из-за этого в Москве возможны ураганы и штормовые ветры. 

"Самый опасный период – это вторая половина мая – начало июня", 

– рассказал Агентству городских новостей "Москва" заместитель директора Института физики атмосферы имени А. Обухова Российской академии наук Владимир Семенов.

Климатолог предупредил, что с каждым годом такого рода природные катаклизмы бывают все разрушительнее.

"Наши исследования показали, что контрастность воздушных масс между северным морем и московским регионом в последние несколько десятилетий возрастала – это означает, что такие события могут становиться более интенсивными по силе", 

– объяснил Семенов.

Пока же в столице установилась не по сезону теплая погода – климатическая норма превышена примерно на 7 градусов.

Валентина МАЙОРОВА
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