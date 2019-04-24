Готовьте зонтики: Москву зальют дожди

Апрельская жара сменится теплыми ливнями

В пятницу, 26 апреля и в воскресенье, 28 апреля, в Москве и по области пройдут ливневые дожди.

"Весна явно спешит... До конца недели погода в столице будет как в июне – после полудня +21+22°C. Ливневые дожди в столице могут прошуметь лишь в пятницу и воскресенье. Так что в выходные станет немного свежее",

сообщили Агентству городских новостей "Москва" в центре погоды "Фобос".

При этом сегодняшний день может стать самым теплым в столице с начала года.

На майские праздники, погода будет неустойчивой, в Москве ожидаются дожди. Температура воздуха понизится до +12+17°C, рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" ведущий специалист центра погоды Елена Волосюк.

По прогнозу Гидрометцентра, в среду в столице ожидается +21+23°С, в городе будет солнечно. В четверг и пятницу, 25 и 26 апреля, воздух прогреется до +20+22°С.



