Москвичей предупредили об опасности в Пасху

Синоптики прогнозируют опасную погоду

В Московском регионе введен повышенный уровень погодной опасности, который будет действовать 27 и 28 апреля.

Как сообщает Гидрометцентр, в столице и Подмосковье есть угроза возникновения пожаров.

В то же время синоптики прогнозируют похолодание в Москве.

"В выходные постепенно начнет холодать, так как господство антициклона, который обеспечивает нас сухой, солнечной, очень теплой погодой, подойдет к концу. Температурные значения начнут понемногу снижаться, но все равно будут выше нормы", – цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня" ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.

В субботу, 27 апреля, в столице еще будет по-апрельски тепло – около +20 С, пишет агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос". Но в пасхальное воскресенье, 28 апреля, погода испортится окончательно. В городе пройдут дожди, ожидаются грозы. Правда, осадки будут непродолжительными, а вероятность гроз не слишком высока. В Петербурге дожди пройдут уже в сегодня, 26 апреля, отмечает Flashnord.

Тем не менее, температура в Москве упадет до +12 С. Днем будет солнечно.