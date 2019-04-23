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В Москву пришло аномальное тепло

Фото: www.globallookpress.com
В столице установилась непривычная для весны погода

Уставшие от холодов горожане наслаждаются подарком "небесной канцелярии".

"До конца недели должна сохраниться антициклональная погода, сухая, аномально теплая с майскими температурами. Температурный режим на 6-7 градусов выше многолетних значений", –

рассказала РИА "Новости" специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. 

Теплую, облачную погоду без осадков принес в Москву антициклон. В столице во вторник, 23 апреля, ожидается до +18+20°С, в среду и четверг, 24 и 25 апреля воздух прогреется до +20+22°С, сообщает Гидрометцентр. 

В пятницу и субботу, 26 и 27 апреля, местами пройдут кратковременные дожди, столбики термометров покажут +18+23°С. В воскресенье, 28 апреля, в городе будет +20+25°С, возможны небольшие осадки.

 Атмосферное давление в столице составит 758 мм рт. столба, это может вызвать недомогания у метеочувствительных людей, отмечает "Вечерняя Москва".

Валентина МАЙОРОВА
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