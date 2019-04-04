Готовьте лекарства: в Москву идет опасная погода

Ранняя весна обернулась неприятностями

Из-за наступившего тепла в столице раньше обычного начнут цвести растения, поэтому людям, страдающим от аллергии на пыльцу, стоит уже сейчас начать прием профилактических препаратов.

Метеорологическая весна пришла в Москву почти на 10 дней раньше нормы, а температура воздуха в марте в этом году оказалась на 3°C выше средней, сообщает "Москва 24" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

В итоге ольха и другие растения, традиционно вызывающие приступы сенной лихорадки, зацветут быстрее, чем обычно, выбрасывая в атмосферу облака пыльцы.

К счастью, в конце этой недели и в начале следующей в столице ожидается дождливая погода, осадки очистят воздух от пыльцы и накопившейся за зиму пыли.

По прогнозу Гидрометцентра, в четверг, 4 апреля, в Москве будет тепло и солнечно, температура воздуха +7+9°С, дождей не будет. В пятницу, 5 апреля, будет облачно, с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки. Воздух прогреется до +6+8°С. В субботу и воскресенье, 6 и 7 апреля, потеплеет еще сильнее – до +8+10°С, возможны небольшие дожди.

Для тех, кто устал от сезонных неприятностей, врачи Московского государственного медицинского университета имени И. Сеченова совместно с коллегами из Вены начали разрабатывать вакцину от аллергии, отмечает Агентство городских новостей "Москва".

По словам ректора университета Петра Глыбочко, на первом этапе работы предусматривается создание прививки против аллергии на кошек. Затем медики перейдут к созданию общей вакцины от аллергии, сообщает "Вечерняя Москва".