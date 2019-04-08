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Весенний дождь: в Москву идет тепло

Фото: www.globallookpress.com
Весна вступила в свои права

Начало наступившей недели будет теплым и дождливым. В понедельник, 8 апреля в столице ожидается до +11°С, местами пройдут небольшие дожди, переходящие в умеренные. 

Во вторник, 9 апреля, в Москве и Подмосковье будет еще теплее. В городе температура воздуха поднимется до +14+16°С, вероятность осадков сохранится, сообщает Гидрометцентр. По прогнозам синоптиков, дожди прекратятся только в выходные.

В среду, 10 апреля, столбики термометров в столице покажут +11+13°С, в четверг – до +12°С. В пятницу немного похолодает – до +5+10°С.

Кроме того, в понедельник в Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности – в столице ожидается сильный порывистый ветер, напоминает РИА ФАН

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в начале недели погода почти на всей территории страны будет в пределах климатической нормы, а в Якутии и на севере Сибири будет теплее на 8-12°С, отмечает "Российская газета". 

Валентина МАЙОРОВА
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