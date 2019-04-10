Москву накроет снегопадом в выходные

Прятать теплые пальто и ботинки пока еще не стоит

Теплая погода радует москвичей на этой неделе, однако расслабляться еще рано: в выходные в столице может пройти снег.

По информации Гидрометцентра, температура в Москве понизится, и ночи будут морозными. В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье в городе ожидается -4-1°С, местами возможны небольшие осадки, пройдет снег с дождем. В ночь на воскресенье, 14 апреля, немного потеплеет – до -3+2°С, однако вероятность снегопадов сохранится, предупреждают синоптики.

В среду, 10 апреля, в столице будет облачно, с прояснениями, пройдут дожди. Воздух прогреется до +11+13°С, однако порывистый ветер несколько подпортит картину. Метеорологи напоминают, что год назад в этот день в Москве было гораздо теплее – тогда столбики термометров показали +20°С.

Начиная с четверга, температура воздуха в столице постепенно начнет понижаться: 11 апреля ожидается дождливая погода, +10+12°С. В пятницу, 12 апреля, похолодает до +7+9°С, в субботу и воскресенье, 13 и 14 апреля, будет +4+9°С, возможны дожди со снегом, облачность переменная. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 метров в секунду, сообщает телеканал "360".