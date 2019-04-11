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На Петербург обрушилась метель

В город вернулась зима

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Северной столице из-за обрушившегося на город снегопада.

Как сообщает "Пятый канал", апрельские метели пришли и в соседнюю с Ленинградской областью Карелию, а также республику Коми. Автомобилистов предупредили о возможных пробках на дорогах, экстренные службы Санкт-Петербурга приведены в состояние повышенной готовности.

По прогнозам синоптиков, 11 апреля в городе мокрый снег перейдет в дождь, отмечает FlashNord. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 м/с, температура воздуха ночью 0 ... -2°C, днем 0 ... +3°C. На дорогах гололедица, атмосферное давление будет расти, предупреждает Гидрометцентр.


Валентина МАЙОРОВА
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