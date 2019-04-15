В выходные в Москву придет летняя погода

Каледнарная весна наконец-то совпала с климатической

Холода и метели, напугавшие москвичей в минувшее воскресенье, похоже, отступили: к концу этой недели жителей Москвы и области порадует теплая погода.

"Максимальная температура выходные дни может достичь 19 градусов в области, в Москве температура достигнет 16-18 градусов тепла", –

рассказал РИА Новости специалист центра погоды "Фобос". По словам метеоролога, вся неделя будет теплой, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет опускаться до -3-2°C, днем ожидается +10+15°C.

В выходные станет еще теплее – столбики термометров покажут +15+19°C, местами пройдут небольшие дожди. Ранее синоптики подтвердили, что в будни на этой неделе ожидается теплая погода, без осадков, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В Северной столице тоже тепло – в понедельник, 15 апреля, в городе солнечно и без осадков. Ветер дует северный и северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем – до +11°C, отмечает FlashNord.







