Жара с грозой: прогноз погоды подготовил сюрприз для москвичей

Жителей столицы ждет ненастье

В среду, 22 мая, в Москве и Подмосковье ожидается настоящая летняя погода.

"При переменной облачности у нас температура ожидается по-настоящему летняя +25+27°C, по области + 23+28°C , но во второй половине дня возрастет вероятность локальных кратковременных дождей, местами могут прогреметь грозы", –

приводит РИА "Новости" слова ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елены Волосюк. Такая температура воздуха почти на 4°C выше нормы, добавила синоптик.

Ветер в столице будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление упадет до 743 мм рт. столба, что немного ниже нормы. В четверг, 23 мая, в Москве ожидается +20+22°С, дождь, местами гроза. Порывы западного ветра при грозе могут достигать 12-17 метров в секунду.

"24 мая, когда в школах будут проходить последние звонки, прогнозируется умеренно свежая погода, ветер северо-восточный. Днем максимальная температура по области установится на уровне +16+21°С . Ночью опустится до +4°С, а в низменных местах до нуля, но без заморозков. Осадков не ожидается", -

рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В субботу и воскресенье, 25 и 26 мая, температура воздуха будет +18+24°С, временами возможны небольшие дожди, ветер южный, 4-9 м/с, сообщает Гидрометцентр.

