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Ударят морозы: синоптики дали прогноз погоды на выходные

В выходные в Москве ударят морозы
Фото: www.globallookpress.com
Жителей столицы ждет резкое снижение температуры

В ночь с 21 на 22 сентября столбики термометров в столице и Подмосковье могут опуститься ниже ноля: до -1..4°С.

По прогнозу Гидрометцентра, заморозки возможны и в ночь с воскресенья на понедельник. Всю неделю в Москве будет стоять дождливая погода, в пятницу, субботу и воскресенье в городе ожидается снег с дождем.

В среду, 18 сентября, в столице +11..+13°С, местами осадки, ветер юго-западный с переходом на северный, 4 – 9 м/с, атмосферное давление низкое – 735 мм рт. столба.

В четверг, пятницу и субботу похолодает до +9..+11°С, атмосферное давление будет расти, ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Ранее синоптики пообещали, что в конце месяца в Москву вернется бабье лето.

Валентина МАЙОРОВА
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