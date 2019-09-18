Нибиру
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В ночь с 21 на 22 сентября столбики термометров в столице и Подмосковье могут опуститься ниже ноля: до -1..4°С.
По прогнозу Гидрометцентра, заморозки возможны и в ночь с воскресенья на понедельник. Всю неделю в Москве будет стоять дождливая погода, в пятницу, субботу и воскресенье в городе ожидается снег с дождем.
В среду, 18 сентября, в столице +11..+13°С, местами осадки, ветер юго-западный с переходом на северный, 4 – 9 м/с, атмосферное давление низкое – 735 мм рт. столба.
В четверг, пятницу и субботу похолодает до +9..+11°С, атмосферное давление будет расти, ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Ранее синоптики пообещали, что в конце месяца в Москву вернется бабье лето.
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