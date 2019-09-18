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Московский регион стоически пережил резкое падение атмосферного давления. Ничего подобного не наблюдалось более 15 лет.
Впрочем, до аномально низкого значения барометры опускались лишь дважды за последние 70 лет, уточняет портал "Метеоновости". Так, по информации синоптиков, на станции ВДНХ прибор показывал всего 734,7 мм рт ст, на 0,1 меньше, чем в 2002 году.
Похожая ситуация наблюдалась в 1948 году, когда давление падало до 730,2 мм рт ст, отмечает "Подмосковье сегодня".
Синоптики заранее предупреждали об атмосферных колебаниях. Особенно несладко в эти дни приходится метеозависимым людям и тем, кто испытывает проблемы с артериальным давлением.
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