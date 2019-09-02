На Земле бушует рекордная магнитная буря

Солнечный ветер долетел до всех регионов планеты

Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук заявили об усилении геомагнитной активности.

"Начало колебаний магнитного поля было отмечено еще 31 августа... Начавшаяся магнитная буря продолжалась почти все воскресенье и идет пока все утро понедельника", –

сообщается на сайте института.

Астрофизики отметили, что уровень бури дважды поднимался до двух баллов по пятибалльной шкале – она стала второй по силе в 2019 году.

Рост магнитных возмущений прогнозировался заранее, однако ученых удивило, что буря, которую ждали не раньше воскресенья, началась уже в субботу. Сюрпризом стала и сила бури – ранее считалось, что геомагнитное возмущение станет достаточно ординарным.

В настоящее время обстановка стабилизируется, снижается и скорость ветра, и его температура. К завтрашнему дню обстановка придет в норму, обещают эксперты. Повторно поток солнечного ветра придет к Земле 27-28 сентября.

"Повторится ли в данные дни буря текущей силы, или за это время скорость течений плазмы снизится, сказать сейчас трудно", -

подчеркнули ученые.

