Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Земле бушует рекордная магнитная буря

На Земле бушует рекордная магнитная буря
Фото: commons.wikimedia.org
Солнечный ветер долетел до всех регионов планеты

Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук заявили об усилении геомагнитной активности.

"Начало колебаний магнитного поля было отмечено еще 31 августа... Начавшаяся магнитная буря продолжалась почти все воскресенье и идет пока все утро понедельника", –

сообщается на сайте института.

Астрофизики отметили, что уровень бури дважды поднимался до двух баллов по пятибалльной шкале – она стала второй по силе в 2019 году.

Рост магнитных возмущений прогнозировался заранее, однако ученых удивило, что буря, которую ждали не раньше воскресенья, началась уже в субботу. Сюрпризом стала и сила бури – ранее считалось, что геомагнитное возмущение станет достаточно ординарным.

В настоящее время обстановка стабилизируется, снижается и скорость ветра, и его температура. К завтрашнему дню обстановка придет в норму, обещают эксперты. Повторно поток солнечного ветра придет к Земле 27-28 сентября.

"Повторится ли в данные дни буря текущей силы, или за это время скорость течений плазмы снизится, сказать сейчас трудно", - 

подчеркнули ученые.  

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Блокаду Крыма ввели в интересах России

Ошибка Киева дорого обошлась украинским фермерам

Раскрыта тайна трагедии в Северодвинске

Взрыву на полигоне в Архангельской области нашли объяснение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей