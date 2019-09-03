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На Венере нашли жизнь

На Венере нашли жизнь
Фото: pixabay.com
У Марса появился серьезный конкурент

Необычные темные пятна, замеченные японскими учеными возле поверхности Венеры, могут стать доказательством присутствия жизни на соседней с Землей планете.

Более того, эти новообразования могут влиять на климат Венеры, сообщает The Independent. Согласно последним данным, в темных пятнах на венерианской поверхности зафиксированы хлорид железа (III), аллотропы серы и диоксид серы. Примечательно, что частицы в темных облачных пятнах одинаковые по размеру и ведут себя так, как микроорганизмы в атмосфере Земли. Поэтому специалисты из Японии и предположили, что затененные участки планеты могут быть населены живыми микроорганизмами.

Это мнение поддерживают многие известные ученые, в том числе, знаменитый американский астрофизик, популяризатор науки Карл Саган. Астрономы также обратили внимание на то, что с 2006 по 2017 гг. количество отраженного от Венеры света обратно в космос сократилось в 2 раза, а затем снова начало расти. Пока ученые затрудняются с ответом, что стало причиной этого феномена и в чем его суть.


Валентина МАЙОРОВА
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