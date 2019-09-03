Массивный осколок крупнейшей планеты Солнечной системы приближается

Со дня на день, но менее чем через неделю он столкнется с Землей, и наступит конец света. Гибель всего живого будет мгновенной – к такому выводу пришли уфологи.

По их мнению, в сторону нашей планеты мчится небесное тело, которое из-за громадных размеров – по предварительным расчетам, величиной с Антарктиду – получило название "космический айсберг". Кусок откололся от Юпитера около двух лет назад и теперь летит прямо к нам, рассказал один из экспертов, ссылаясь на информацию "от источника, который, по понятным причинам, пожелал остаться инкогнито", передает "ВладТайм".

В подтверждение специалист показал снимок того времени, на котором заметно "черное пятно". На нынешних фото такого нет.

Судя по прогнозам уфологов, удар этого осколка по Земле погубит все живое. И произойдет это через несколько дней. А всего через пару суток любой желающий сможет увидеть "космический айсберг" без помощи телескопа и других приспособлений.

С этим куском прямо связаны задержки утилизации ядерного вооружения, предположили несколько профессоров Дальневосточной академии уфологии. Возможно, последний шанс спасти Землю – забросать осколок бомбами и тем самым расколоть "угрозу" на множество мелких астероидов, которые должны будут сгореть в атмосфере, подумали специалисты.

Астрономы называют все это выдумкой и не верят в реальность угрозы.

Ранее уфологи предупредили о скорой гибели Вселенной. Указывались и точные даты апокалипсиса – то назначали его на 30 августа, то откладывали до октября, то называли днем гибели человечества 27 августа.