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На Землю обрушилась страшная магнитная буря

Фото: www.globallookpress.com
Аномальная погода ударит по самочувствию

Самая сильная за последние десятилетия солнечная буря достигла сегодня Земли. По мнению ученых, метеозависимым людям нужно быть внимательнее к своему здоровью – многие почувствуют слабость, ухудшение настроения и сонливость.

Мощная вспышка на Солнце обрушила на нашу планету потоки заряженных частиц, нарушая нормальную работу приборов и вызывая различные осложнения со здоровьем. Головная боль, учащенное сердцебиение и перепады давление – таков неполный перечень осложнений, с которым могут столкнуться люди. 

Специалисты советуют избегать стрессовых ситуаций, физических нагрузок, выспаться и пить много воды. Все это позволит минимизировать негативные последствия аномальной космической погоды, отмечает РЕН ТВ.

Москвичей сегодня ждет еще один погодный сюрприз – в столице пройдут проливные дожди. По прогнозу Гидрометцентра, дождливая погода, ветры и грозы сохранятся в Москве всю неделю.

Валентина МАЙОРОВА
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