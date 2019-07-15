На Землю обрушилась страшная магнитная буря

Аномальная погода ударит по самочувствию

Самая сильная за последние десятилетия солнечная буря достигла сегодня Земли. По мнению ученых, метеозависимым людям нужно быть внимательнее к своему здоровью – многие почувствуют слабость, ухудшение настроения и сонливость.

Мощная вспышка на Солнце обрушила на нашу планету потоки заряженных частиц, нарушая нормальную работу приборов и вызывая различные осложнения со здоровьем. Головная боль, учащенное сердцебиение и перепады давление – таков неполный перечень осложнений, с которым могут столкнуться люди.

Специалисты советуют избегать стрессовых ситуаций, физических нагрузок, выспаться и пить много воды. Все это позволит минимизировать негативные последствия аномальной космической погоды, отмечает РЕН ТВ.

Москвичей сегодня ждет еще один погодный сюрприз – в столице пройдут проливные дожди. По прогнозу Гидрометцентра, дождливая погода, ветры и грозы сохранятся в Москве всю неделю.