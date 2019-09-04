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Вкусное лекарство: шоколад спасет от инсульта и диабета

Вкусное лекарство: шоколад спасет от инсульта и диабета
Фото: pixabay.com
Сладость защитит от восьми болезней

Медики выяснили, что горький шоколад может быть эффективен для предотвращения некоторых заболеваний. В первую очередь, лакомство стоит есть осенью, так как оно активирует выработку гормонов радости – справиться с осенней хандрой будет гораздо проще.

Также ученые выяснили, что регулярное употребление именно горького шоколада может предотвратить инсульт и инфаркт. Все из-за флавоноидов в составе – эти вещества улучшают состояние сосудов и кровоснабжение мозга.

Как пишет "МедикФорум", в сочетании с пребиотиками десерт активизирует рост полезной микрофлоры кишечника, то есть в организме вырабатываются противовоспалительные компоненты. Также шоколад показан тем людям, у которых есть склонность к тромбообразованию. Так как вещества в какао-бобах имеют схожий эффект с аспирином.

В состав горького шоколада входят компоненты, нормализующие работу клеток поджелудочной железы, – именно она контролирует инсулин. А, значит, небольшие порции этой сладости защитят от развития сахарного диабета, сообщает "ФедералПресс"

Положительное влияние этот продукт окажет и на печень. Антиоксиданты в составе уменьшают повреждение клеток печени. Как ни странно, но горький шоколад может быть эффективен в борьбе с лишним весом. Небольшая порция быстро подавляет аппетит.

Дарья ПЕТРОВА
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