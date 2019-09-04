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Любителям сладких напитков грозит рак

Газировка вызывает рак
Фото: Pixabay
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Наиболее высока вероятность получить смертельное заболевание у женщин

Люди, ежедневно употребляющие два и больше стаканов подслащенных сахаром безалкогольных напитков, имеют более высокий риск преждевременной смерти от разных заболеваний. Тем же, кто позволяет себе стакан газировки реже одного раза в месяц, это грозит меньше, сообщили ученые.

Они в течение 19 лет наблюдали за 450 тысячами человек из десяти стран Европы. Результаты исследования показали, что на первом этапе исследования у людей не было зафиксировано рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Высокий уровень сахара в крови, вызванный в том числе определенными напитками, может вызвать воспаление кишечника, изменив кишечную микробиоту и повысив восприимчивость к кишечным инфекциям. Отсюда и высокая восприимчивость к болезням пищеварения", – цитирует CNN доцента Шарон Хореш Бергквис с кафедры медицины Университета Эмори в Атланте

Другие специалисты, проводившие работу, которая охватила более 100 тысяч жителей Франции, установили, что употребление всего одного стаканчика сладкого напитка в день увеличивает риск появления рака до 18% и до 22% повышает возможность развития злокачественной опухоли молочной железы.

Чтобы избежать всех подобных рисков, медики настоятельно советуют любителям сладких напитков пить воду с добавлением кусочков фруктов – апельсина, лимона, клубники или арбуза. 

Ранее сообщалось, что газировка опасна для здоровья, так как отрицательно влияет на кости, а кофеин и ортофосфорная кислота в таких сладких напитках мешает усвоению кальция.

Полина ДОРОЖКИНА
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