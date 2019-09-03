Названы лучшие продукты для ночного перекуса

В разрешенный список вошли яйца и овощи

У многих людей возникает острое чувство голода ночью. Эксперты рассказали, что съесть, чтобы не навредить здоровью и фигуре.

Диетологи разрешают есть на ночь хумус и морковь. Эти продукты дают достаточное количество витаминов и антиоксидантов, при этом оказывают антисептическое, обезболивающее, противовоспалительное и действие, улучшают состояние кожи и способствуют омоложению.

Белковым перекусом послужит омлет или вареное яйцо. Калорий в таком блюде немного, но чувство насыщения придет быстро. Можно сварить яйца заранее и съедать при появлении чувства голода ночью.

Свеклу есть не только можно, но и нужно. В этом корнеплоде есть бетаин – вещество, регулирующее жировой обмен. Свекла легко усваивается организмом, при этом активно сжигает жир. Еще одним полезным овощем диетологи считают сельдерей – он нормализует процесс пищеварения в организме.

Творог – еще один белковый вариант для ночного перекуса. "МедикФорум" рекомендует есть его тем, кто хочет похудеть. В составе есть все важные элементы для налаживания метаболизма и укрепления мышечной массы.

Если ночью захотелось сладенького, то можно съесть печенное яблоко. Оно нормализует работу кишечника, снизит уровень холестерина и сделает сон более крепким.