Угроза для живых: в Заполярье гробы поднимаются из земли

Норвежское кладбище стало опасной территорией

Из-за глобального потепления страдает архипелаг Шпицберген. Таяние льдов привело к тому, что в самом северном городе планеты Лонгйире начали обнажаться могилы.

Местный священник утверждает, что это регулярно происходит время от времени, поэтому местные жители могут видеть, как гробы буквально поднимаются из земли. Как пишет "МК", в 2016 году на архипелаге уже произошел оползень, тогда кладбище хотели перенести. Следующий оползень либо завалит кладбище, либо обвалиться в воду – тогда гробы начнут плавать в реке.

Оползни угрожают не только покойным, но и живым. Из-за изменений ландшафта уже было разрушено несколько домов, двое людей погибли. Жизнь в самом северном городе мира становится все менее безопасной. На сегодняшний момент здесь проживают около 2 тысяч человек, пишет "Свободная пресса".