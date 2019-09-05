Раскрыта тайна Лох-Несского чудовища

Нибиру
- Нибиру растопит льды Арктики и уничтожит Землю
- Инопланетянин напугал жителей Казани
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
Эксперты выяснили, кем на самом деле может быть легендарный монстр. Для своего анализа они взяли воду из шотландского озера Лох-Несс и выделили из нее ДНК.
Все морские обитатели оставляют в воде следы своей жизнедеятельности: частички чешуи, кожи, экскрементов и так далее – их и изучали ученые, пишет телеканал "МИР 24".
Предположение о том, что в водоеме обитают гигантские угри, подтвердилось. Во всех образцах воды есть ДНК этих существ.
"Поэтому мы не можем сбрасывать со счетов возможность того, Лох-Несское чудовище может быть гигантским угрем",
– сообщило издание The Independent.
Подтверждают мнение ученых и дайверы. При погружении они видели угрей толщиной с человеческую ногу. Длина их, предположительно, может достигать 4 метров.
Легенда о Лох-Несском чудовище впервые упоминается в XVI веке. Но настоящую популярность она обрела в ХХ веке. В Интернете неоднократно появлялись снимки монстра, но 100% доказательство существования монстра так и не было найдено.
Расследование трагедии в Донбассе зашло в тупик
На новом транспортном переходе через Керченский пролив кипит работа