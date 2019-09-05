"Бесплодные итальянки ждут": как за границей продают российских детей

В зоне риска малыши до 5 лет

Жуткую историю рассказала наша соотечественница. Итальянские социальные службы забрали у женщины сына, когда они собирались вернуться на родину. Она уверена, что ребенку грозит опасность – его могут продать. В Италии подобная история случается не впервые. Местные СМИ пишут, что соцслужбы зарабатывают деньги, продавая детей итальянским семьям, которые не могут стать родителями естественным путем.

"Маленьких детей отбирают, их легко адаптировать. Есть какой-то [возрастной] ценз. До пяти лет они хорошо покупаются. Богатые итальянские семьи забирают этих детей и воспитывают", – цитирует источник телеканал 360.

Россиянка предполагает, что ее 5-летний сын тоже может попасть в приемную семью. Сейчас женщину временно лишили материнских прав, она может общаться с ребенком по 10 минут дважды в неделю.

Украдкой женщина видится с мальчиком вот уже почти месяц. В начале августа ее вызвали в миграционный центр, где она сообщила, что собирается вернуться в Россию вместе с ребенком, который хоть и родился в Италии, но имеет гражданство РФ. После разговора мальчика забрали.

"Они настраивают его против меня. Они говорят: "Это мама тебя бросила". <…> Очень многие бесплодные итальянки ждут не дождутся такого случая", – уверена женщина.

Сейчас вернуть ребенка россиянке помогает посольство и общественное движение "Русские матери", – пишет URA.RU.