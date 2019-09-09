Скоро планета может полностью покрыться водой

На Южном полюсе нашли странные объекты, похожие на космические корабли. Заметить находку удалось с помощью спутника. Подтверждает смелое предположение и повышенный уровень радиации, который зафиксировали на континенте.

"Подо льдами явно что-то есть. Верхушка, что видна на снимке, не может принадлежать горе – она слишком "правильная". Находка ученых позволяет предположить, что таких кораблей в Антарктиде может быть очень много", –цитирует эксперта VladTime

Как утверждают уфологи, таких кораблей во льдах может быть очень много, возможно, что скоро они начнут растапливать льды – это приведет к необратимой катастрофе. Из-за растаявших льдов уровень воды в мировом океане может подняться до 45 метров, утверждают эксперты. Под водой окажутся все прибрежные зоны, человечество останется без пищи, источников электроэнергии и инфраструктуры.

Возможно, инопланетяне просто прогревают свои корабли перед полетом, но есть и другой вариант – таким образом они специально растапливают Антарктиду, чтобы навредить человечеству.