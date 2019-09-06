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Убивает все живое: человечеству угрожает опасная бактерия

Убивает все живое: человечеству угрожает опасная бактерия
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПовышенное давление указывает на смертельную болезнь
Даже холод не спасет от этих микроорганизмов

Ученые рассказали о новых бактериях-убийцах. К ним, по словам специалистов, не выработан иммунитет ни у животных, ни у людей. Обитают они приктически везде: в воде, воздухе и земле, при чем выжить бактерии могут даже в Арктике и жарких странах.

Одной из таких бактерий считают спорообразующую палочку Clostridium Botulinum. Эта бактерия способна вызвать образование ботулизма - очень тяжелого заболевания, при котором наступает паралич нервной системы, - информирует "МедикФорум".

Всего несколько килограммов яда этих микроорганизмом убьют все живое на нашей Планете. Бороться с Clostridium Botulinum можно только с помощью желудочного сока. Он убивает ее в желудке, но если этого не произошло, то споры бактерии могут распространится, пишет "ФедералПресс". 

Один крошечный кусочек зараженной этой бактерией пищи может убить человека в течение суток. Специалисты предупреждают, что таких бактерий рядом с человеком очень много.

Дарья ПЕТРОВА
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