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Названа неожиданная опасность солнца

Названа неожиданная опасность солнца
Фото: pexels.com
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Канадские ученые предупредили о последствиях переизбытка витамина D

Специалисты убеждены, что долгое нахождение на солнце негативно сказывается на здоровье – делает кости хрупкими. Такой вывод был сделан после исследования с участием 300 добровольцев. Часть из них получался 400 единиц витамина в день, другая часть 4 тысячи, а третья – 10 тысяч единиц.

Выяснилось, что чем больше витамина D получал подопытный, тем больше увеличивалась вероятность снижения плотности костных тканей. Так, у добровольцев из первой группы плотность тканей снизилась на 1,4 процента, у второй – на 2,6 процента, у третьей – на 3,6 процента. Также у второй и третьей группы в моче были найдены соли кальция, – сообщает "Вечерняя Москва".

Витамин D начинает вырабатываться на под воздействием солнечных лучей. Примерно через 10 минут организм получает необходимую дозу для здоровья, пишет JAMA. 

Дарья ПЕТРОВА
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