Медики рассказали, что может быть причиной гипертонии

Нормальный показатель давления у человека это 120/80, повышение этих значений увеличивает риск инфаркта и инсульта. Медики предупреждают: причиной гипертонии может быть онкологическое заболевание или гормональный сбой.

Также давление может повыситься, если в организме недостаточно определенных веществ, например, калия и магния – они сокращают вероятность образования тромба, – пишет Lenta.ua.

Давление может повышаться и из-за замедленного кровотока, поэтому нужно вести активный образ жизни и высыпаться – именно во время сна вырабатываются необходимые для организма гормоны. Из-за недостатка сна появляется не только гипертония, но и повышенный уровень стресса и сахара.