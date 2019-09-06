Полноценный ночной отдых - не роскошь, а суровая необходимость

Недостаток сна не только вызывает депрессию, провоцирует лишний вес и способствует гипертонии. По мнению международной команды ученых, он может привести и к неприятным неожиданностям в сексуальной сфере.

Специалисты отмечают, что некачественный ночной отдых вызывает эректильную дисфункцию у мужчин и угасанию либидо у женщин. По словам медиков, внезапная остановка дыхания во сне – апноэ – все чаще встречается у молодых людей, тогда как раньше от этого синдрома, в основном, страдали пожилые. Апноэ ухудшает качество сна, что, в свою очередь, приводит к тому, что в организме снижается уровень тестостерона – основного мужского гормона.

Эксперты объясняют, что тестостерон вырабатывается во время так называемой фазы парадоксального сна, а, если циклы сна сбиваются, тело не успевает выработать достаточное количество мужских гормонов. Отсюда и происходят эректильные дисфункции и уменьшение влечения к противоположному полу.

Однако тестостерон нужен не только мужчинам – этот гормон необходим и для женского здоровья: он сохраняет крепость костей, поддерживает бодрость и хорошее физическое самочувствие, что также немаловажно для нормальной сексуальной жизни.

Ученые считают, что для того, чтобы справиться с проблемой, достаточно соблюдать простые рекомендации. Прежде всего, нужно спать побольше – от 7 до 9 часов в сутки. Затем необходимо постараться ложиться спать и вставать в одно и то же время – и в будни, и в выходные. Перед сном не следует пить алкогольных напитков, а кофе, чай лучше не употреблять после трех часов дня, отмечает CNN.