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На Марсе нашли транзитную базу инопланетян

Инопланетяне оккупировали Красную планету
Фото: www.globallookpress.com
Солнечная система стала перевалочным пунктом для пришельцев

Вопрос о том, есть ли жизнь на Марсе, волнует ученых с давних пор. В последнее время появляется все больше признаков, указывающих на то, что на Красной планете могут обитать живые существа.

На Марсе уже нашли воду, а на многочисленных снимках зафиксированы крайне подозрительные объекты. К примеру, уфолог из Тайваня Скотт Уоринг нашел в кратерах Марса 2 космических корабля – круглый и напоминающий формой черепаху. При этом эксперт признает, что астрономы считают, что это просто тени, однако он не согласен с их мнением.

Многие уфологи поддерживают Уоринга и считают, что инопланетяне используют Красную планету как транзитную базу для межгалактических путешествий. Они просверлили весь Марс, чтобы сделать укрытия для летающих кораблей.

Впрочем, Уоринг не впервые выступает с сенсационными открытиями. К примеру, ранее он нашел в лунном кратере изображение лица, напоминает Vlad Time.

Валентина МАЙОРОВА
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