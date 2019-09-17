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ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Фото: www.globallookpress.com
Таинственные летательные аппараты барражировали и на Западном, и на Восточном побережье страны

Официальный представитель американского военного ведомства заявил, что видеоролики перехвата "летающих тарелок" пилотами морской авиации США, -  настоящие.

При этом уточняется, что на сенсационном видео показаны просто "необъяснимые воздушные явления", и вообще ролики не планировали публиковать, сообщает 16 сентября издание Popular Mechanics.

При этом двигавшиеся в воздухе объекты, замеченные истребителями F/A-18F, маневрировали недоступным для современной техники образом: стремительно поднимались на высоту около 24 км и тут же резко снижались до 6 километров. Кроме того, НЛО зависали над морем, а потом внезапно уходили из зоны действия радаров. 

Видеозаписи были сделаны на Восточном побережье Соединенных Штатов в 2015 г. и в Калифорнии в 2004 г., однако ВМС США подтвердило их подлинность только сейчас.

Валентина МАЙОРОВА
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