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В Иркутске нашли труп инопланетянина

В Сибири нашли труп инопланетянина
Фото: pixabay.com
Космический гость стал жертвой суровых морозов

Иркутские студенты сделали уникальную находку: зимой этого года они обнаружили мертвое существо, не похожее ни на что, живущее на Земле. Молодые люди решили, что натолкнулись на тело инопланетного пришельца, умершего в снегах Сибири.

По мнению уфологов, на фотографиях действительно запечатлено инопланетное существо. Его рост составляет около 1 метра, кожа – зеленого цвета, а тело лишено волос. Одежды на пришельце не было. Эксперты считают, что гуманоид трагически погиб, так как не был готов к суровым сибирским морозам. 

"Когда мы подошли к нему то он еще двигался, сразу заметили, что у него отсутствует нога, я попытался его укутать чтобы попытаться отогреть, но он уже перестал дышать", –

приводит Vlad Time слова одного из студентов.

Молодые люди признались, что похоронили жуткую находку на кладбище, однако, когда уфологи вскрыли захоронение, никакого тела там уже не было.


Валентина МАЙОРОВА
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