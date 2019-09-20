Через несколько часов американцы надеются раскрыть шокирующие тайны пришельцев

В пятницу, 20 сентября, в соединенных Штатах тысячи людей собираются вторгнуться в сверхсекретную военную базу под названием "Зона 51".

Летом этого года студент из Калифорнии Мэтти Робертс позвал на своей страничке в Facebook всех желающих на штурм "Зоны 51". Шутка удалась: желающих освободить инопланетян и раскрыть все секреты оказалось очень много.



По информации ВВС, на мероприятие подписались более 100 тыс. человек. При этом правительство пригрозило, что оштрафует тех, кто попытается прорваться на базу, после чего организаторы заявили, что в пустыне Невада состоятся 2 музыкальных фестиваля.

Однако, по данным другие источников, штурм все же состоится. Цифры тоже называют разные: якобы на "Зону 51" готовы пойти 3 млн человек, сообщает телеграм-канал "неДума".

Грандиозное мероприятие должно начаться примерно в 16 часов по московскому времени.

Власти штата Невада заявили, что готовы к прибытию множества людей и сделают все, чтобы обеспечить их безопасность.

"Мы надеемся на лучшее и готовимся к худшему", -

сказал кризисный управляющий округа Линкольн Эрик Холт изданию Las Vegas Review-Journal.