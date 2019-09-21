Нибиру
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Уфологи заявили, что нашли доказательства присутствия инопланетян на Земле. Они внимательно изучили спутниковые снимки и обнаружили "тарелку" гуманоидов.
Они сравнили кадры, сделанные сейчас и несколько лет назад. На снимке 2010 года на глыбе льда специалисты заметили объект синего цвета. По мнению конспирологов, это судно пришельцев, вылетающих с базы, передает PARANORMALNEWS.
Однако скептики не разделили мнения уфологов. Они считают, что это всего лишь кусок льда.
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