Корабль гуманоидов вылетел из-подо льда

Уфологи заявили, что нашли доказательства присутствия инопланетян на Земле. Они внимательно изучили спутниковые снимки и обнаружили "тарелку" гуманоидов.

Они сравнили кадры, сделанные сейчас и несколько лет назад. На снимке 2010 года на глыбе льда специалисты заметили объект синего цвета. По мнению конспирологов, это судно пришельцев, вылетающих с базы, передает PARANORMALNEWS.

Однако скептики не разделили мнения уфологов. Они считают, что это всего лишь кусок льда.