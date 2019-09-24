Путешественникам есть из чего выбрать: аномальные зоны расположены как в европейской, так и в азиатской части страны

В нашей стране есть много мест, в которых происходят необыкновенные истории. Таинственные явления, которые замечают там путешественники, до сих пор не поддаются объяснению. В десятку самых мистических мест России входят и деревни, пользовавшиеся дурной славой, и таинственные города, покинутые своими обитателями тысячи лет назад.



В Свердловской области есть заброшенная деревня Растесс – когда-то через нее шел Бабиновский тракт, соединявший европейскую и азиатскую части страны. Поселок, в котором жили золотодобытчики, пользовался дурной славой: здесь появлялось странное свечение, поговаривали, что местные знаются со злыми духами.

Однажды все жители загадочным образом исчезли, деревня опустела, а на местном кладбище откуда-то взялось множество разрытых могил.

Не менее известен среди любителей непознанного и Молебский треугольник – природная аномалия природная аномалия размером около 70 кв. км в районе деревни Молебка на границе Пермского края и Свердловской области.

Рассказывают, что в 1980 г. здесь упал метеорит, и до сих пор на месте его падения происходит странное: туристы видят разноцветные вспышки, светящиеся объекты и слышат необычные звуки. Часто у тех, кто попадает в треугольник, болит голова и повышается температура.

Перевал Дятлова, похоже, знают все россияне. В феврале 1959 г. при невыясненных до сих пор обстоятельствах недалеко от горы Хохлачатль погибла группа студентов под руководством Игоря Дятлова. Причина их гибели неизвестна до сих пор: в разное время выдвигались версии о мести духов, гибели от рук охотников-манси, несчастном случае при испытания нового оружия и даже происках инопланетян.

Есть аномальная зона и на Кольском полуострове – это Ловозеро. Люди, побывавшие там, сообщают об искривлении времени и пространства и даже изменениях гравитационного поля Земли. Местные жители считают, что здесь живет снежный человек.

"Долина смерти" в Якуктии – Елюю Черкечех – возможно, появилась после падения Тунгусского метеорита. Искатели якутского золота в 50-е гг. прошлого века рассказывали, что видели в той местности 7 огромных котлов, как будто сделанных из меди, из которых росли деревья. Воздух в котлах был теплее, чем снаружи, однако у тех, кто решался в них заночевать, впоследствии находили признаки радиоактивного облучения.

Медведицкая гряда в Волгоградской области -это цепь холмов высотой около 250 м, расположенных рядом с городом Жирновск. Внутри холмов неизвестно кем и когда были построены туннели. По рассказам местных жителей, по подземным ходам летали шаровые молнии. В начале Великой Отечественной входы под холмы взорвали, и предания о похороненных в подземельях летающих тарелках и кладах волжских разбойников остались только в памяти народной.

Чертово кладбище или Чертова поляна находится на границе Красноярского края и Иркутской области. Впервые об этой зоне стало известно в 1920-е гг., тогда местные выяснили, что скот, попадавший туда, погибал от непонятных болезней, а у людей резко ухудшалось состояние здоровья. Экспедиции, посланные на поляну, либо исчезали, либо возвращались в неполном составе, причем никто из оставшихся в живых не рассказывал о том, что именно случилось. Уфологи считают, что аномалия вызвана упавшим небесным телом или НЛО.

На юге Кировской области находится озеро Шайтан – удивительно красивое, но пользующееся дурной репутацией. Временами из водоема начинают бить столбы воды, похожие на гейзеры. Легенда гласит, что в озере живет демон, и когда он начинает сердиться, вода кипит и хлещет фонтанами.

Впрочем, геологи объясняют, что Шайтан – карстовый колодец. В его глубинах расположены артезианские воды, находящиеся под давлением, которые иногда вырываются на поверхность.

Древний город Аркаим расположен в степях Челябинской области. Возраст поселения – около 4 тыс. лет. Исследователи считают, что Аркаим был сожжен своими жителями, причина этого неясна. в долине у городища до сих пор видят в ночном небе таинственные огни, яркие шары и вспышки света. Считается, что Аркаим обладает мощной энергетикой, меняющей сознание решившихся приехать туда путешественников.



Сасовская воронка в Рязанской области, напротив, образовалась относительно недавно – 12 апреля 1991 года. Тогда там прогремел сильный взрыв, при этом никаких следов взрывчатых веществ найти не смогли. в результате образовалась воронка диаметром 28 м и глубиной 4 метра. В ночь происшествия очевидцы видели в районе взрыва огромные летающие шары, примерно за час до происшествия там разливалось странное свечение.

По мнению экспертов, в этом месте произошел прорыв газовой струи, состоящей преимущественно из водорода. Попав в атмосферу, водород смешался с кислородом, и облако гремучего газа взорвалось, сообщает портал Don't Panic.