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Небесная кара: насекомые-убийцы с Нибиру атакуют Подмосковье

Небесная кара: насекомые-убийцы с Нибиру атакуют Подмосковье
Фото: www.globallookpress.com
Пришельцы уничтожат человечество с помощью биологического оружия

В Московской области гигантские агрессивные осы – шершни – напали на человека. Пострадавший еле-еле сумел отбиться от опасных существ. Уфологи немедленно решили, что в Подмосковье наведались космические гости.

"Эти шершни-убийцы – результат ужасных опытов над живыми организмами Земли. Мы считаем, что их вывели специально для уничтожения человечества пришельцы с Нибиру", - 

приводит Vlad Time мнение анонимного эксперта-профессора.

Он отметил, что ему прислали на анализ молодых насекомых, длина которых достигала 5 сантиметров. Взрослые особи, по мнению профессора, дорастут до 20 сантиметров.

Укус обычного шершня причиняет человеку сильную боль, а, если в атаку полетят несколько десятков насекомых, исход может быть летальным для пострадавшего. Двадцатисантиметровые насекомые просто станут настоящими машинами для уничтожения людей, отмечают уфологи. Более того, анализ шершней из Подмосковья показал, что в них есть токсин, парализующий нервную систему.

По мнению конспирологов, двух-трех укусов будет достаточно, чтобы довести взрослого человека до смерти. Официальные ученые от комментариев отказываются.

Валентина МАЙОРОВА
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