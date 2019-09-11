До конца света осталось меньше недели

В водах Саргассова моря и над Бермудскими острововами образовались гигантские воронки высотой и глубиной более полукилометра.

По словам очевидцев, на дне была настоящая адская бездна, в которой нет ничего живого. Смерч поднял останки затонувших кораблей на высоту до 50 метров. В небе парила летающая тарелка, и уфологи решили, что тайфун вызвала именно она.

Конспирологи предположили, что НЛО принадлежит аннунакам со зловещей планеты Нибиру, которые решили забрать оружие, припрятанное в Бермудском треугольнике. Как оно попало внутрь Саргассового моря, пока неясно, зато теперь стало понятно, почему в Бермудском треугольнике бесследно исчезали суда и самолеты.

Впрочем, легендарный уфолог Скотт Уоринг имеет свою точку зрения на то, что происходит в одном из самых таинственных уголков Земли. По мнению исследователя из Тайваня, Бермудский треугольник был создан властями США – это база по испытанию внеземного оружия. Все аномальные явления в Бермудах – результат неопытности людей, изучавших образцы, принесенные инопланетянами с Нибиру.

"Черная дыра", замеченная над треугольником, стала не единственной аномалией, случившейся 11 сентября, отмечает Vlad Time. В штате Колорадо небо стало фиолетовым, после чего начался жуткий ураган, а в море разбушевался сильный шторм. После его завершения на берегу якобы нашли несколько монстров, которых ранее замечали в печально известной "Зоне 51", где, по слухам, проводятся опыты над пришельцами.

А в субботу, 14 сентября, начнется "кровавая осень" человечества, предупреждают уфологи. Пришельцы начнут всерьез захватывать Землю, вступив в смертельную схватку с родом людским.

Здравомыслящие ученые, впрочем, отрицают это, заявляя, что никаких следов инопланетян пока не обнаружено ни на нашей планете, ни в космосе. Кроме того, мимолетного взгляда на карту достаточно, чтобы понять, что штат Колорадо расположен вдали от морского побережья, так что слухи о чудовищах из "Зоны 51", по-видимому, сильно преувеличены.